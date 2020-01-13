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«На одном дыхании»: Канделаки вслед за Собчак посоветовала посмотреть «Паразитов»

Звезда считает, что фильм раскрывает актуальные для современного человека проблемы.

«На одном дыхании»: Канделаки вслед за Собчак посоветовала посмотреть «Паразитов»
Тина Канделаки. Фото Global look press

Комедийно-драматический фильм с элементами триллера корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» пришелся по вкусу российским звездам. Ранее Ксения Собчак посоветовала эту ленту к просмотру своим поклонникам. Теперь настала очередь и Тины Канделаки.

«Посмотрела его на одном дыхании», — написала журналистка в своем Telegram-канале. Она считает, что раскрытые в картине проблемы социального неравенства близки российскому зрителю.

«Нам всем, людям из разных слоев российского общества, непросто понимать проблемы друг друга, непросто уживаться друг с другом. Трудно ожидать, что проблемы богатых людей будут понятны тем, кто живет беднее», — сказала она.

По ее словам, в ленте, получившей «Золотую пальмовую ветвь» каннского кинофестиваля, сложно отделить злодеев от положительных героев, а в развязке сюжета виноваты абсолютно все.

Напомним, ранее Тина Канделаки дала рецензию российскому фильму «Холоп», который также пришелся по вкусу отечественному зрителю.

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«На одном дыхании»: Канделаки вслед за Собчак посоветовала посмотреть «Паразитов»
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