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Стали известны подробности личной жизни Пунтус

Девушку связывали романтические отношения с обеспеченным бойфрендом.

Стали известны подробности личной жизни Пунтус
Пунтус. Фото https://www.instagram.com/k_ksusha/

Фотомодель Ксения Пунтус, обнаруженная в искалеченном состоянии возле дома Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова, в настоящее время находится в Боткинской больнице. Квартира парня опечатана. По предварительной версии, девушка выпала из окна, хотя дворник, нашедший модель, предположил, что ее могли выбросить из автомобиля.

По данным сайта МК, в ночь трагедии в квартиру Бакова приходили шестеро молодых людей, парни и девушки. Затем четверо ушли, а чуть позже решили вернуться. Однако дверь им не открыли. Позже соседи слышали из квартиры какой-то шум, пытались угомонить соседей стуком в стену.

В настоящее время делом занимается полиция. По данным КП, правоохранителям удалось выяснить, что ранее девушка встречалась с обеспеченным бойфрендом Назаром Дарлиевым. Парень до сих пор трепетно хранит совместные романтические фотографии с Ксенией в своем Instagram.

Известно, что мужчина проживает в жилом небоскребе «Триумф Палас» в районе метро «Сокол» и увлекается экстремальными видами спорта.

Ранее стало известно о том, что девушка планировала 14 января лететь в Париж и даже купила билет на самолет. Это косвенно опровергает версию о желании Пунтус покончить собой, которую выдвигали некоторые источники.

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Тэги:

Андрей БаковАнна МихалковаКсения ПунтусНикита Михалков.пунтус
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Стали известны подробности личной жизни Пунтус
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