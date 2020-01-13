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«Отказалась идти на кастинг»: Пунтус накануне трагедии купила билет в Париж

Девушка вела здоровый образ жизни и активно работала.

«Отказалась идти на кастинг»: Пунтус накануне трагедии купила билет в Париж
Ксения Пунтус. Фото https://www.instagram.com/k_ksusha/

11 января модель Ксения Пунтус нашли возле дома внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Девушка была искалечена и находилась без сознания. Без верхней одежды она пролежала в кустах несколько часов. В это время ее бойфренд, сын Анны Михалковой, спокойно спал.

Накануне молодые люди посетили вечеринку, поэтому общественность сразу же пришла к выводу, что девушка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения выпала из окна Бакова. Кое-кто даже предполагал, что она сделала это преднамеренно, дескать ранее звезда опубликовала в своем блоге странный пост про смерть.

Эти версии отвергают близкие Ксении, которые утверждают, что она не употребляла наркотики, была равнодушна к алкоголю и имела планы на будущее.

Аналогично о Пунтус высказался ее кастинг-директор, тесно сотрудничавший с ней на протяжении двух лет. Мужчина заверяет, что у девушки не было вредных привычек, она вела здоровый образ жизни, следила за питанием, дружила со спортом. Кроме того, всегда была ответственна в работе. А в последнее время ее карьера пошла вверх, и Ксения целенаправленно покоряла горизонты Европы.

Кстати, накануне кастинг-директор созванивался с ней и предлагал сняться в музыкальном клипе.

«Она отказалась идти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках», — рассказал он КП.

Этот факт косвенно опровергает версию о желании девушки покончить собой. Будь у нее мысли о тщетности бытия, вряд ли она бы планировала визит во Францию и тем более покупала туда билет.

В настоящее время Ксения находится в московской Боткинской больнице. Как рассказала ее приятельница Алеся Кафельникова, очнувшись, модель не смогла вспомнить трагические события.

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Тэги:

Андрей БаковАнна МихалковаКсения ПунтусмодельНикита Михалковпунтус
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«Отказалась идти на кастинг»: Пунтус накануне трагедии купила билет в Париж
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