«У нас свадьба»: Самбурская прибрала к рукам бывшего Бузовой

Актриса отдыхает на волшебном отдыхе Бали. Как оказалось, она там находится в компании экс-бойфренда Ольги Бузовой.

Анастасия Самбурская поделилась в своем микроблоге снимком, на котором запечатлена рядом со слоном в компании рэпера Леши Свика. В свое время музыканту и ведущей «Дома-2» приписывали роман, но эта информация так и не подтвердилась.

«С бывшим Бузовой гладим слона. Завтра у нас свадьба. Он не звал», — поведала Самбурская.

Фолловеры просто обожают искрометное чувство юмора знаменитости и не устают ей об этом напоминать. Невинная шутка про бракосочетание повергла всех в неописуемый восторг.

«Самбурская, молодец! Обожаю такой сарказм и чувство юмора», — восторгался обожатель.

Но некоторые подписчики звезды оскорбились из-за явной издевки со стороны Настасьи в адрес Ольги. «Сразу видно любовь к Оленьке», — негодует пользователь Сети. Причем, это далеко не первый раз, когда актриса публично высмеивает исполнительницу. Бузова, в свою очередь, выбрала более мудрую позицию, поэтому она никогда не отвечает на ироничные высказывания Самбурской.