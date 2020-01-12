Бузова и Манукян сделали одинаковые татуировки в знак подтверждения их чувств

Певица после горнолыжного курорта в Куршавеле отправилась отогреваться поближе к солнцу. Она остановила свой выбор на Тайланде.

Несколько дней исполнительница Ольга Бузова была на острове одна. И лишь вчера к ней прилетел ее возлюбленный — блогер Давид Манукян.

Сложно не заметить, что светская львица буквально летает от счастья. К слову, и вайнер пребывает в том же расположении духа.

Молодые люди постоянно публикуют видео, где они целуются, обнимаются и признаются друг другу в своих чувствах. Более того, оказалось, что Давид и Ольга даже сделали одинаковые татуировки.

Влюбленные набили на запястьях знак бесконечности в знак нескончаемой любви. Они продемонстрировали нательные рисунки в Stories на своих страницах в социальной сети Instagram.

Поклонники очень рады за телеведущую. Ведь долгое время Бузова была в статусе завидной холостячки и вот, наконец, обрела мужчину своей мечты.