Бузова и Манукян сделали одинаковые татуировки в знак подтверждения их чувств

Несколько дней исполнительница Ольга Бузова была на острове одна. И лишь вчера к ней прилетел ее возлюбленный — блогер Давид Манукян.
Сложно не заметить, что светская львица буквально летает от счастья. К слову, и вайнер пребывает в том же расположении духа.
Молодые люди постоянно публикуют видео, где они целуются, обнимаются и признаются друг другу в своих чувствах. Более того, оказалось, что Давид и Ольга даже сделали одинаковые татуировки.
Влюбленные набили на запястьях знак бесконечности в знак нескончаемой любви. Они продемонстрировали нательные рисунки в Stories на своих страницах в социальной сети Instagram.
Поклонники очень рады за телеведущую. Ведь долгое время Бузова была в статусе завидной холостячки и вот, наконец, обрела мужчину своей мечты.
«Ну, наконец-то, все встало на свои места!!! Заслуженное счастье», — искренне заявила фанатка.