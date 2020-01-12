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Музейщик, обвиненный в пропаже наград Михаила Пуговкина, рассказал о своей ошибке

Десять лет назад научный сотрудник подделал подпись вдовы актера, а теперь вынужден доказывать, что он не причастен к пропаже вещей легенды советского кино.

Музейщик, обвиненный в пропаже наград Михаила Пуговкина, рассказал о своей ошибке
Михаил Пуговкин умер летом 2008 года. Фото: Ministry of Culture Russia

Имя замечательного советского актера Михаила Пуговкина после его смерти было омрачено пропажей его личных вещей и наград (в том числе и государственных). Недавно некоторые из них появились на Интернет-аукционе. Вдова артиста Ирина Лаврова-Пуговкина и председатель фонда, посвященного актеру, Владимир Зайченко обвиняют в пропаже ценностей сотрудников музея Российской армии, а конкретно — Сергея Кожина.

«Комсомольская правда» связалась с этим мужчиной и узнала его версию произошедшего. Тот неожиданно подтвердил, что действительно подделал подпись вдовы в одном из бланков, который надо было переделать, когда она не смогла приехать по состоянию здоровья. Это произошло еще десять лет назад, когда музейщики взяли у Лавровой-Пуговкиной несколько вещей актера для выставки, посвященной войне. Однако, среди памятных предметов не было никаких военных наград, была курительная трубка, фотографии со съемочной площадки и зачетная книжка.

Спустя годы в музей нагрянула прокурорская проверка, и история с поддельным бланком всплыла. И хотя нет доказательств, что научный сотрудник забирал и продавал на черный рынок награды актера, разбирательство идет по сей день.

«У нас никогда в музее не происходило ничего подобного, — оправдывается Кожин. — А я… Расплачиваюсь за ошибку, которую допустил десять лет назад».

По его мнению, вдова Пуговкина просто перепутала, куда именно она сдала ордена и статуэтки. Ранее она, вроде как, продала их, чтобы поставить памятник умершему супругу. Концы этой неприятной истории ищутся уже не первый год, а в памятные вещи актера в это время расходятся по полуподпольным аукционам.

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Музейщик, обвиненный в пропаже наград Михаила Пуговкина, рассказал о своей ошибке
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