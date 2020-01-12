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Осталась без подарков и документов: украинскую певицу Maruv обокрали в Киеве

Артистка попала в крайне неприятное положение. Ее автомобиль обокрали.

Осталась без подарков и документов: украинскую певицу Maruv обокрали в Киеве
Певица Maruv. Фото: instagram.com/maruvofficial

Из машины украинской певицы Maruv вытащили все вещи, включая новогодние подарки и сумку, в которой находились все документы звезды. Девушка крайне опечалена из-за случившегося.

Она записала видеобращение фолловерам в Stories в своем Instagram, в котором призвала их на помощь. Анна назвала адрес, по которому стояло транспортное средство, а также описала, как именно выглядела ее сумка.

Эпатажная исполнительница надеется, найти очевидца похищения. Возможно, что кто-нибудь мог видеть либо сам процесс кражи, либо убегающего с места преступления вора.

Судя по всему, обращение Maruv не дало никаких плодов. Спустя пару часов она снова записала видео, в котором рассказала, что никаких известий об украденных вещах нет. Поэтому теперь артистка надеется на помощь правоохранительных органов.

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Тэги:

MaruvАнна КорсунКиевкража вещей
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Осталась без подарков и документов: украинскую певицу Maruv обокрали в Киеве
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