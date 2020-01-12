«Так тяжело»: Костенко и Тарасов расстались

В последние несколько месяцев супруги становились эпицентром скандалов и обсуждений. Спортсмена неоднократно обвиняли в хамском отношении к жене.

Накануне Анастасия Решетова сделала важное заявление. Они с Дмитрием Тарасовым расстались. Но благо ненадолго, ведь совсем скоро футболист вернется домой со сборов. Девушка призналась, что они с дочерью уже безумно скучают по нему.

«Каждые сборы так тяжело расставаться… Но ничего, время пройдет быстро и будем вместе», — успокаивает себя светская львица.

К слову, на опубликованном снимке супруги запечатлены во время нежного поцелуя. Рядом с ними сидит их малышка, облаченная в розовую кофту, и строго смотрит в камеру.

«Пусть все сбудется, впереди столько нового и долгожданного», — отметила Решетова.

Тем временем, многих фолловеров обеспокоил факт уезда Тарасова. Ведь Анастасии совсем скоро рожать, вдруг отец семейства не спеет на роды. Сама модель это никак комментировать не стала. Судя по всему, она ничуть не сомневается в Дмитрии и точно знает, что он вернется домой вовремя.