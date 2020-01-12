НОВОСТИ

«Так тяжело»: Костенко и Тарасов расстались

В последние несколько месяцев супруги становились эпицентром скандалов и обсуждений. Спортсмена неоднократно обвиняли в хамском отношении к жене.

«Так тяжело»: Костенко и Тарасов расстались
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94

Накануне Анастасия Решетова сделала важное заявление. Они с Дмитрием Тарасовым расстались. Но благо ненадолго, ведь совсем скоро футболист вернется домой со сборов. Девушка призналась, что они с дочерью уже безумно скучают по нему.

«Каждые сборы так тяжело расставаться… Но ничего, время пройдет быстро и будем вместе», — успокаивает себя светская львица.

К слову, на опубликованном снимке супруги запечатлены во время нежного поцелуя. Рядом с ними сидит их малышка, облаченная в розовую кофту, и строго смотрит в камеру.

«Пусть все сбудется, впереди столько нового и долгожданного», — отметила Решетова.

Тем временем, многих фолловеров обеспокоил факт уезда Тарасова. Ведь Анастасии совсем скоро рожать, вдруг отец семейства не спеет на роды. Сама модель это никак комментировать не стала. Судя по всему, она ничуть не сомневается в Дмитрии и точно знает, что он вернется домой вовремя.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Костенконовые фото КостенкоТарасов и Костенко
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Так тяжело»: Костенко и Тарасов расстались
Интересно?
Поделись с друзьями: