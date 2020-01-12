«Я все переписала на детей»: 60-летняя Гузеева составила завещание

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева составила завещание. Как отметила актриса, она уже давно сделала свой выбор.

«Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила», — сказала звезда.

Как добавила актриса, если дети когда-нибудь выбросят ее на помойку, то она будет на этой помойке «отмаливать». При этом звезда подчеркнула, что не исключает, что «замутит с молодым». Но все равно все ее наследство отойдет детям, а не новому ухажеру.

Ранее звезда отмечала, что не может справиться с лишним весом. Она часто сидит на разных диетах, но постоянно срывается. Как считает актриса, все ее проблемы от нервов. Порой она не может контролировать свои эмоции. Телеведущая, к примеру, часто срывается на гостей своей программы, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что у Ларисы Гузеевой есть сын Георгий от второго брака. Он родился в 1992 году. Кроме того, от третьего мужа дочь Ольга Бухарова. Она родилась в 2000 году.