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Отец Веры Алдониной получил важное назначение в футбольную команду

Как отметил бывший муж певицы Юлии Началовой, у него начинается новый этап в карьере.

Отец Веры Алдониной получил важное назначение в футбольную команду
Алдонин получил важное назначение/http://globallookpress.com/

Футболист Евгений Алдонин, который несколько лет назад завершил карьеру, в Instagram рассказал об изменениях в своей жизни. Бывший супруг певицы Юлии Началовой, которая умерла в прошлом году, и отец двенадцатилетней Веры Алдониной вошел в тренерский штаб московского клуба «Торпедо».

«Новый этап в футбольной карьере, вошёл в тренерский штаб московского «Торпедо!» — сообщил игрок в соцсетях.

Отметим, что прошлым летом Евгений Алдонин устраивал в Турции сборы для молодых футболистов. Вместе с ним на отдыхе находилась и его дочь Вера, а также супруга Ольга с сыном.

Кстати, не так давно Евгений Алдонин стал многодетным отцом. У него родилась дочь Анжелика. От второй жены у футболиста также есть сын Артем. Сейчас Вера Алдонина много времени проводит с отцом. Правда, в связи с назначением, скорее всего, теперь так часто отец уже не сможет брать дочь к себе домой и своей новой семье.

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Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаУмерла Юлия НачаловаФК "Торпедо"
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Отец Веры Алдониной получил важное назначение в футбольную команду
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