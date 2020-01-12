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Бывшая участница группы «ВИА Гра» попала в психбольницу

Алена Винницкая долго боролась с депрессией.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» попала в психбольницу
ВИА Гра. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Бывшая участница и солистка самого первого состава легендарной российской группы «ВИА Гра», Алена Винницкая рассказала обо всех сложностях шоу-бизнеса. Как рассказывает певица, в коллектив она попала лишь по воле случая, в 2000 году она познакомилась с продюсером Дмитрием Костюком который  предложил Алене участие в музыкальном проекте. Вот так одно знакомство отделяло обычную девушку от первого голоса группы.

По словам Алены, жизнь в коллективы была совсем не сахаром. Мгновенная популярность забирала все время коллектива и времени на личную жизнь просто не оставалось, не говоря уже об экономии — частенько Алена жила в одном номере с Надеждой Грановской-Мейхер и более того, спали в одной кровати.

В таких условиях Алена прожила целых три года, но жуткий для молодой певицы график и бесконечные гастроли ее подкосили, тем более, что новая участница, Анна Седокова, была непростым человеком и работать с ней Алене было сложно. В итоге она решила покинуть коллектив и такой резкий переход от огромной известности до полного нуля привел к депрессии, в итоге девушка развелась с мужем и попала в психиатрическую клинику, сообщает издание «Зірковий шлях».

К счастью, после помощи специалистов девушке удалось восстановить отношения и победить болезнь.

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Бывшая участница группы «ВИА Гра» попала в психбольницу
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