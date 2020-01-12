Сотрудник больницы рассказал о состоянии фотомодели Ксении Пунтус

Один из сотрудников больницы рассказал о текущем состоянии модели Ксении Пунтус, которая предположительно выпала из окна дома в центре Москвы. «Она лежит в отделении анестезиологии и реанимации», — заметил сотрудник больницы. От каких-то дальнейших комментариев он отказался. Состояние модели на данный момент неизвестно.

Отметим, что подруга внука кинорежиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова сейчас находится в московской Боткинской больнице, сообщает РИА «Новости».

больше по теме Подруга Пунтус попросила не оставлять гневные комментарии на страничке модели Надежда Юмашева отметила, что необходимо в сложившейся ситуации быть добрее.

Напомним, что популярная модель, по предварительным данным, в обществе сына актрисы Анны Михалковой пришла к нему домой. Как развивались события дальше остается только догадываться. Нашли модель в кустах недалеко от дома. При этом Андрей Баков не смог прояснить, что произошло. Он в момент происшествия спал.

Между тем уже известно, что полицейские опечатали квартиру Анны Михалковой. Именно ей она принадлежит по документам. Известно, что ее сын Андрей в этом жилье появлялся редко. Соседи Михалковых в свою очередь утверждают, что слышали некий шум в ту злополучную ночь.