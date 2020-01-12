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Снова беременность?: Тарханову запечатлели с округлившимся животом

Актриса является многодетной матерью. Она воспитывает четырех чудесных сыновей - Никифора, Гордея, Ермолая и Корнея.

Снова беременность?: Тарханову запечатлели с округлившимся животом
Глафира Тарханова. Фото: Global Look Press

Глафира Тарханова исполнила роль в антрепризе «Папа, мама, я и Офелия». Показ состоялся в Союзе композиторов.

Звезда предстала в образе беременной девушки. Для поддержания амплуа ей пришлось прибегнуть к помощи накладного живота.

Конечно, это спровоцировало слухи об интересном положении Глафиры. Внимательные поклонники стали тщательно рассматривать ее силуэт, сообщает «7Дней». И некоторые даже сделали вывод, что артистка ждет пополнение в реальной жизни. Впрочем, если очень хочется, то все, что угодно можно нафантазировать.

Напомним, Тарханова всеми силами старается отгородить своих наследников от публичности. Ее супруг Алексей Фадеев полностью поддерживает эту позицию. К слову, именно он является отцом всех четырех мальчиков и единственным мужем Глафиры.

Глафира Тарханова. Фото: издание «7Дней»
Глафира Тарханова. Фото: издание «7Дней»

Актриса вышла замуж за своего возлюбленного 14 лет назад, и все это время супруги счастливо живут в браке. Примечательно, что перед свадьбой молодые люди встречались совсем недолго. Алексей сделал избраннице предложение всего спустя три месяца после знакомства.

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Снова беременность?: Тарханову запечатлели с округлившимся животом
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