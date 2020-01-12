Снова беременность?: Тарханову запечатлели с округлившимся животом

Глафира Тарханова исполнила роль в антрепризе «Папа, мама, я и Офелия». Показ состоялся в Союзе композиторов.

Звезда предстала в образе беременной девушки. Для поддержания амплуа ей пришлось прибегнуть к помощи накладного живота.

больше по теме На любой вкус: Глафира Тарханова продемонстрировала четыре свадебных образа Актриса попросила помощи в выборе наряда для съемок свадьбы в кино.

Конечно, это спровоцировало слухи об интересном положении Глафиры. Внимательные поклонники стали тщательно рассматривать ее силуэт, сообщает «7Дней». И некоторые даже сделали вывод, что артистка ждет пополнение в реальной жизни. Впрочем, если очень хочется, то все, что угодно можно нафантазировать.

Напомним, Тарханова всеми силами старается отгородить своих наследников от публичности. Ее супруг Алексей Фадеев полностью поддерживает эту позицию. К слову, именно он является отцом всех четырех мальчиков и единственным мужем Глафиры.

Актриса вышла замуж за своего возлюбленного 14 лет назад, и все это время супруги счастливо живут в браке. Примечательно, что перед свадьбой молодые люди встречались совсем недолго. Алексей сделал избраннице предложение всего спустя три месяца после знакомства.