«Это полезно для наших голов»: Певцов расхвалил «Союз спасения»

Актер Дмитрий Певцов в Instagram расхвалил фильм «Союз спасения», который сейчас идет в кинотеатрах страны. В ленте рассказывается о событиях 1825 года – восстании декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

«Несколько дней назад мы с сыном Елисеем, которому сейчас 12 лет, посмотрели два фильма. Сначала один крутой фантастический блокбастер, на котором я скучал во время актерских сцен. Особенно когда ничего не взрывалось и не падало. А потом мы посмотрели «Союз спасения», – заявил актер.

Как сказал Дмитрий Певцов, второй фильм о декабристах ему понравился больше. «Это того стоит. Я сталкивался с историей о декабристах. Мне было интересно смотреть этот фильм. Семь лет он был в работе. Никиту Высоцкого поздравляю. Всех, кто снимал. Блестящая актерская работа. Сценарий очень интересный», — добавил актер.

По его словам, его симпатии во время фильма, то были на стороне декабристов, то, наоборот, на стороне царя. «Это колоссальная работа. Поздравляю Эрнста и Максимова, которые были продюсерами. Так по чесноку, очень все убедительно. Это полезно знать. Может, конечно, хронология нарушена. Где-то что-то приукрашено, но история рассказана хорошо. Это полезно для наших голов», — заметил Дмитрий Певцов.