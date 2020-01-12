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Нашел новую жертву: Шаляпин тискается с экс-солисткой «Тату»

Шоумен славится своей бурной личной жизнью. Недавно стало известно о его разрыве с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Собственно, неудивительно, что накануне его застукали в компании другой женщины.

Нашел новую жертву: Шаляпин тискается с экс-солисткой «Тату»
Юлия Волкова. Фото: Global Look Press

Любвеобильный Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое фото. На нем музыкант запечатлен с экс-солисткой легендарной группы «Тату» Юлией Волковой. Видно, что рядом с красоткой, которая в свое время сводила с ума миллионы мужчин, артист буквально светится от счастья.

По мнению Прохора, «Тату» оставила особый след в истории российского шоу-бизнеса. Это уникальная группа, чьи хиты звучали из каждого утюга. Причем не только в России. Их песни слушали люди по всему миру.

«Все остальные, какую бы корону они на себя ни нацепили, в тени — ну извини!.. Привет вам всем из Голливуда!» — высказался Шаляпин.

Как удалось двум звездам встретиться в Америке, остается загадкой. Возможно, это произошло случайно. Но, зная пылкий нрав Прохора, не исключено, что он положил глаз на миниатюрную Юлию и намерен сделать ее новой жертвой своей любви.

Тем временем, поклонники были разочарованы тем, как изменилась Волкова. «Что осталось от той Юли Волковой? Не узнать совсем»,«Юля осталась в прошлом. Сейчас это другая женщина» — негодовали критики.

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Тэги:

Прохор ШаляпинШаляпин личная жизньЮлия Волкова
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Нашел новую жертву: Шаляпин тискается с экс-солисткой «Тату»
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