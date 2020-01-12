Рыжий «Иванушка» в день рождения сына у бывшей жены рассказал об отдыхе на Бали

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов в Instagram поделился подробностями своего отдыха на Бали. Как известно, 12 января его бывшая жена Марина Банкова родила сына 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. Если для 34-летней красавицы это уже третий ребёнок, то для спортсмена первенец. Как известно, от брака с Григорьевым-Аполлоновым у нее двое сыновей.

«Отпуск продолжается!» — сообщил всем своим поклонникам Андрей Григорьев-Аполлонов.

Кроме того, у себя на страничке, кроме красивых фотографий с отдыха на Бали, он разместил видеозапись. На кадрах он показал, где проводит отпуск. Музыкант отдыхает в шикарном отеле.

«Вот смотрите здесь стеклянный бассейн. Он со стеклянным дном. Стеклянной стенкой. Круто, смотрите», — заметил музыкант. Ранее Андрей Григорьев-Аполлонов говорил, что очень рад за Марину Банкову, которая обрела счастье рядом со спортсменом. Напомним, что причиной развода с Банковой, по слухам, стали многочисленные измены рыжего «Иванушки».