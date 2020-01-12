«Муж и жена — одна сатана»: Бузова назвала себя супругой Давы

После своего новогоднего отдыха в Куршевеле Ольга Бузова решила не терять время даром и сразу же отправилась отдыхать, на этот раз — в Таиланд. Разумеется, вместе с певицей отправился загорать и ее новый возлюбленный, блогер Давид Манукян. Пара поселилась в дорогой вилле на Пхукете и проводит дни и ночи в развлечениях и наслаждении друг другом.

Однако Ольга во время одной из влюбленных игр проговорилась и вполне возможно, что звезда раньше времени раскрыла секрет своего текущего семейного положения. Когда пара плескалась в бассейне и Манукян держал певицу на руках, он заметил, что у них одинаковые очки, на что Ольга не задумываясь произнесла заветную фразу, которая расставила точки над i.

«Муж и жена — одна сатана» — сообщила Бузова всем своим подписчикам в Instagram.

В комментариях к записи тут же сотнями посыпались поздравления с тайной свадьбой и пожелания долгого и счастливого брака для молодоженов.