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«Муж и жена — одна сатана»: Бузова назвала себя супругой Давы

Певица раскрыла секрет на райском острове.

«Муж и жена — одна сатана»: Бузова назвала себя супругой Давы
Ольга Бузова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

После своего новогоднего отдыха в Куршевеле Ольга Бузова решила не терять время даром и сразу же отправилась отдыхать, на этот раз — в Таиланд. Разумеется, вместе с певицей отправился загорать и ее новый возлюбленный, блогер Давид Манукян. Пара поселилась в дорогой вилле на Пхукете и проводит дни и ночи в развлечениях и наслаждении друг другом.

Однако Ольга во время одной из влюбленных игр проговорилась и вполне возможно, что звезда раньше времени раскрыла секрет своего текущего семейного положения. Когда пара плескалась в бассейне и Манукян держал певицу на руках, он заметил, что у них одинаковые очки, на что Ольга не задумываясь произнесла заветную фразу, которая расставила точки над i.

«Муж и жена — одна сатана» — сообщила Бузова всем своим подписчикам в Instagram.

В комментариях к записи тут же сотнями посыпались поздравления с тайной свадьбой и пожелания долгого и счастливого брака для молодоженов.

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Давид МанукянОльга БузоваСвадьба
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«Муж и жена — одна сатана»: Бузова назвала себя супругой Давы
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