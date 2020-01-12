«Она в состоянии шока уехала в больницу»: помощница Литвиновой рассказала о ДТП с актрисой

Помощница Ренаты Литвиновой поделилась подробностями происшествия, которое случилось с актрисой в центре столицы. Выяснилось, что в свой день рождения звезда гуляла на Тверском бульваре. Вдруг откуда-то выскочил автомобиль, который, как сказала помощница, наехал на актрису.

«Она в состоянии шока уехала в больницу. Опасности для жизни нет, переломов тоже. Ей оказали помощь. Сейчас с ней все нормально», — заявила помощница Ренаты Литвиновой.

больше по теме В день своего 53-летия Литвинова предстала в платье с гигантским шлейфом Фотографию в необычном образе она разместила в личном блоге.

Между тем в правоохранительных органах заявили, что именно Рената Литвинова неожиданно вышла на проезжую часть. Причем актриса после инцидента ушла, не пожелав общаться с правоохранителями. С водителем сотрудники ГИБДД провели беседу, чтобы установить точную картину происшествия, сообщает ТАСС.

Отметим, что 12 января Рената Литвинова отмечает день рождение. Ей исполнилось 53 года. Добавим, что звезда очень дружна с певицей Земфирой. Она срежиссировала восемь ее клипов. Также она снималась в клипе Аллы Пугачевой «Речной трамвайчик». Литвинова дебютировала в кино в 1989 году. Она считается одной из самых ярких актрис в российском кинематографе.