НОВОСТИ

«Люблю вас до Луны и обратно!»: жена Эрнста преклонилась перед Литвиновой

12 января свой день рождения отмечает заслуженная артистка России Рената Литвинова. Сегодня ей исполнилось 53 года.

«Люблю вас до Луны и обратно!»: жена Эрнста преклонилась перед Литвиновой
Константин и Софья Эрнст. Фото: Global Look Press

С этим чудесным праздником ее поспешила поздравить супруга генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста — Софья. Девушки уже много лет выступают на одной сцене и близко дружат.

«Дорогая, любимая, милая… кажется, что целая жизнь прожита вместе и не одна! Я люблю вас до Луны и обратно! С Днем Рождения!» — написала актриса в своем микроблоге.

Супруга продюсера пожелала имениннице, чтобы все ее желания и мечты сбылись. Также Софья надеется, что новый год жизни у Ренаты станет очень продуктивным.

Возлюбленная Константина также призналась, что очень ценит их союз. Поэтому надеется, что они не будут ругаться и смогут и дальше сохранять дружеские отношения.

«Пусть наш союз будет вечным, пусть ссорятся только наши персонажи, а мы — никогда. Большое везение и счастье — быть частью вашей Вселенной. Люблю, люблю, люблю» — преклонилась перед Литвиновой Эрнст.

Именинницу поздравление коллеги по цеху очень растрогало. В ответ Рената назвала Соню любимой актрисой и призналась ей в своих нежных чувствах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

жена Константина ЭрнстаРената Литвинова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Люблю вас до Луны и обратно!»: жена Эрнста преклонилась перед Литвиновой
Интересно?
Поделись с друзьями: