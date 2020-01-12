«Люблю вас до Луны и обратно!»: жена Эрнста преклонилась перед Литвиновой

12 января свой день рождения отмечает заслуженная артистка России Рената Литвинова. Сегодня ей исполнилось 53 года.

С этим чудесным праздником ее поспешила поздравить супруга генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста — Софья. Девушки уже много лет выступают на одной сцене и близко дружат.

«Дорогая, любимая, милая… кажется, что целая жизнь прожита вместе и не одна! Я люблю вас до Луны и обратно! С Днем Рождения!» — написала актриса в своем микроблоге.

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Супруга продюсера пожелала имениннице, чтобы все ее желания и мечты сбылись. Также Софья надеется, что новый год жизни у Ренаты станет очень продуктивным.

Возлюбленная Константина также призналась, что очень ценит их союз. Поэтому надеется, что они не будут ругаться и смогут и дальше сохранять дружеские отношения.

«Пусть наш союз будет вечным, пусть ссорятся только наши персонажи, а мы — никогда. Большое везение и счастье — быть частью вашей Вселенной. Люблю, люблю, люблю» — преклонилась перед Литвиновой Эрнст.

Именинницу поздравление коллеги по цеху очень растрогало. В ответ Рената назвала Соню любимой актрисой и призналась ей в своих нежных чувствах.