Подруга Пунтус попросила не оставлять гневные комментарии на страничке модели

Подруга модели Ксении Пунтус, которая выпала из окна третьего этажа в столице, Надежда Юмашева попросила пользователей соцсетей быть добрее. Дело в том, что после происшествия хейтеры стали оставлять гневные комментарии на страничке девушки. Многие обвиняют модель в наркотической зависимости.

Как добавила Юмашева, когда Ксения Пунтус придет в себя, то ей будет неприятно читать подобные реплики пользователей. Она считает, что нужно быть в сложившейся ситуации мягче.

больше по теме Внук Михалкова заметает следы после трагедии с Пунтус С моделью Ксенией Пунтус приключилась страшная трагедия. Девушку без одежды обнаружили под окнами квартиры внука Никиты Михалкова.

Отметим, что перед инцидентом Ксения Пунтус в компании своего молодого человека Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова. отдыхала в одном из московских баров. Затем они уехали домой. Что происходило дальше предстоит выяснить полиции. Модель нашли в кустах. Она получила очень серьёзные травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Андрей Баков, когда к нему пришли представители полиции, мирно спал у себя в квартире. О происшествии он узнал от стражей правопорядка, сообщают РИА «Новости».