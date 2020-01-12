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Подруга Пунтус попросила не оставлять гневные комментарии на страничке модели

Надежда Юмашева отметила, что необходимо в сложившейся ситуации быть добрее.

Подруга Пунтус попросила не оставлять гневные комментарии на страничке модели
Пунтус получила серьезные травмы/https://www.instagram.com/k_ksusha/

Подруга модели Ксении Пунтус, которая выпала из окна третьего этажа в столице, Надежда Юмашева попросила пользователей соцсетей быть добрее. Дело в том, что после происшествия хейтеры стали оставлять гневные комментарии на страничке девушки. Многие обвиняют модель в наркотической зависимости.

Как добавила Юмашева, когда Ксения Пунтус придет в себя, то ей будет неприятно читать подобные реплики пользователей. Она считает, что нужно быть в сложившейся ситуации мягче.

Отметим, что перед инцидентом Ксения Пунтус в компании своего молодого человека Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова. отдыхала в одном из московских баров. Затем они уехали домой. Что происходило дальше предстоит выяснить полиции. Модель нашли в кустах. Она получила очень серьёзные травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Андрей Баков, когда к нему пришли представители полиции, мирно спал у себя в квартире. О происшествии он узнал от стражей правопорядка, сообщают РИА «Новости».

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Тэги:

Андрей БаковКсения ПунтусНадежда ЮмашеваНикита МихалковНовости google
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Подруга Пунтус попросила не оставлять гневные комментарии на страничке модели
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