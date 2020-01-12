Гайдулян сделал важное заявление о съемках сериала «САШАТАНЯ»

За годы своего существования комедийный сериал о семейной жизни молодежи завоевал сердца миллионов. Главные роли в нем исполняют Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова.

На данный момент снято всего пять сезонов комедии. Но накануне стало известно о работе над шестой частью, значит скоро в свет выйдут новые серии. Об этом на своей личной странице в социальной сети Instagram сообщил Андрей Гайдулян, сыгравший роль Саши.

Его слова подтвердила и Валентина Рубцова, которая по сюжету является женой Саши — Таней. Актриса от всего сердца поблагодарила поклонников, ведь именно благодаря им продюсеры запустили съемочный процесс шестого сезона.

«Ребята! Благодаря вам, нашим зрителям, мы приступили к съемкам 6 сезона «САШАТАНЯ»! Урааааааа!» — написала звезда в своем микроблоге.

Фолловеров эта новость очень обрадовала. Они признались, что с нетерпением будут ждать выхода новых серий.