Жанель Монэ совершила каминг-аут

Сегодня, 12 января, можно официально считать днем каминг-аутов. Сначала актер Дональд Джозеф Куоллс заявил, что он гей, а вот теперь и певица Жанель Монэ сообщила, что отныне стоит ее считать небинарной персоной, то есть однозначно неясно, мужчина она или же женщина. О своем решении звезда сообщила в официальном аккаунте в Twitter.

Все случилось довольно нестандартно, певица сделала репост с картинкой из мультфильма «Вселенная Стивена», на которой персонаж на вопрос мальчик он или девочка, выбирает третий вариант ответа. В данном же случае Жанель сопроводила репост еще и хэштегом IAmNonbinary, так что теперь трудно будет пойти на попятную. Стоит отметить, что немного ранее Монэ уже считала себя бисексуалкой, а после объявляла о своей пансексуальности, так что это уже третье по счету признание, надеемся, не последнее.

Певица и актриса снялась в фильмах «Лунный свет», «Скрытые фигуры» и «Удивительный мир Марвена», а ее последний музыкальный альбом вышел в 2018 году.