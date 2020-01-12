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Жанель Монэ совершила каминг-аут

Певица и актриса заявила, что теперь она небинарная персона.

Жанель Монэ совершила каминг-аут
Жамель Монэ. Фото: Billy Bennight/ZUMAPRESS.com

Сегодня, 12 января, можно официально считать днем каминг-аутов. Сначала актер Дональд Джозеф Куоллс заявил, что он гей, а вот теперь и певица Жанель Монэ сообщила, что отныне стоит ее считать небинарной персоной, то есть однозначно неясно, мужчина она или же женщина. О своем решении звезда сообщила в официальном аккаунте в Twitter.

Все случилось довольно нестандартно, певица сделала репост с картинкой из мультфильма «Вселенная Стивена», на которой персонаж на вопрос мальчик он или девочка, выбирает третий вариант ответа. В данном же случае Жанель сопроводила репост еще и хэштегом IAmNonbinary, так что теперь трудно будет пойти на попятную. Стоит отметить, что немного ранее Монэ уже считала себя бисексуалкой, а после объявляла о своей пансексуальности, так что это уже третье по счету признание, надеемся, не последнее.

Певица и актриса снялась в фильмах «Лунный свет», «Скрытые фигуры» и «Удивительный мир Марвена», а ее последний музыкальный альбом вышел в 2018 году.

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Жанель Монэкаминг-аутПевица
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Жанель Монэ совершила каминг-аут
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