Фанатки Бузовой прислали кучу гневных СМС тренеру «Рубина» Слуцкому

Поклонницам исполнительницы не нравится, что Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в «Рубине».

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ» заявил, что ему за последнее время пришло очень много гневных сообщений. Всему виной тот факт, что он решил пригласить на просмотр в свою команду 32-летнего полузащитника Дмитрия Тарасова, бывшего мужа певицы Ольги Бузовой.

Как сказал наставник, его незнакомые девушки обвиняют во всех смертных грехах. «Думаю, что это поклонницы Ольги Бузовой, которые перенесли на Тарасова весь негатив», — заявил Леонид Слуцкий.

Как отметил наставник, Дмитрий Тарасов — сверхмедийная личность. Однако популярность в соцсетях и нюансы его семейной жизни не помогут игроку, если он не проявит себя должным образом во время предсезонных сборов. Как отметил Слуцкий, он всегда отталкивается от профессиональных качеств футболистов.

Напомним, что Дмитрий Тарасов после того, как у него закончился контракт с московским «Локомотивом» долго не мог найти себе новую команду. Недавно стало известно, что он может продолжить карьеру в Рубине». Сам игрок сообщил, что на время оставляет «своих девочек». Дочь и жену модель Анастасию Костенко.