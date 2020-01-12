«Решил бросить юмор»: Вячеслав Мясников сделал странное заявление

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в Instagram сделал странное признание. «Решил бросить юмор. Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю», — заявил известный шоумен.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть некую девушку, которая, возможно, готовится выйти замуж. Ролик и в самом деле получился очень красивым и романтичным. Не исключено, что Вячеслав Мясников пробует себя в качестве режиссёра.

Напомним, что примерно полтора года назад Вячеслав Мясников и Андрей Рожков приняли решение выступать отдельно от остальных членов юмористического коллектива «Уральские пельмени». Они гастролируют по стране с шоу «Ваши пельмени».

В то же время во время выступлений в Екатеринбурге они по-прежнему в составе шоу. Именно в уральской столице снимаются программы для канала СТС, где очень часто показывают выступления «Уральских пельменей».