Сергей Жуков поделился снимком «американской» дочери от первого брака

Александра уже много лет живет с мамой в США.

Музыкант группы «Руки вверх» Сергей Жуков в Instagram опубликовал снимок своей 18-летней дочери Саши. Девочка вместе с мамой уже много лет живет в США.

«Доченька! Счастье — это провести новогодние каникулы вместе, даже на другом конце света! Увидимся уже в мае!» — подписал снимок музыкант. Судя по всему, вместе с наследницей он прокатился в отпуске на канатной дороге.

Напомним, что Александра Жукова родилась у певца от первого брака с Еленой Добындо. Это дочь бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Добындо. После развода с Сергеем Жуковым Елена вместе с дочкой переехали жить в один из крупнейших городов США Чикаго. Александра несколько лет играла главные роли в русском детском театре Людмилы Шайбл, год в американском Lookingglass Theater. В апреле 2014 года отец приезжал с концертами в Чикаго, и они вместе с дочкой пели на сцене.

Отметим, что в 2007 году Сергей Жуков женился на экс-солистке группы «Сливки» Регине Бурд. Она подарила ему уже троих детей – дочь и двух сыновей. Сергей Жуков не раз подчеркивал в беседах с журналистами, что именно со второй супругой он обрел настоящее счастье.