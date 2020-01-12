Воробьев с ног до головы «облизал» популярного американского актера

Алексей Воробьев неумолимо движется к успеху за пределами родины. Звезда снялась в американском сериале от студии Netflix «Космические войска».

Накануне артист заявил о завершении съемок первого сезона. Музыкант имел честь работать с таким легендарный актером как Стив Кэрелл, который известен многим по роли непутевого менеджера Майкла Скотта в комедийном телесериале «Офис».

Алексей очень тепло отзывается о комике. По его словам, Стив является крутейшим актером, профессионалом и замечательным человеком.

«Люди, которые остаются добрыми и простыми, несмотря на свою известность и успех, всегда были и будут для меня самым главным примером», — признался Воробьев.

Певец опубликовал фото с коллегой на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке оба мужчины широко улыбаются, смотря в объектив.

«Ты молодец, горжусь тобой!» — заявила поклонница.

Отметим, по сюжету президент США поручил команде специалистов создать специальные вооруженные космические силы. Точная дата выхода сериала «Космические войска» пока не установлена. Известно, что в России его премьера состоится в 2020 году.