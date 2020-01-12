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Дженифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для Versace

Певица практически полностью обнажила грудь.

Дженифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для Versace
Дженифер Лопес. Фото: Hubert Boesl/dpa

Хотя лучшие годы Дженифер Лопес остались позади, знаменитая певица все еще может показать себя во всей красе и даже вызвать зависть у молодых красоток. Совсем недавно звезда снялась в очень откровенной фотосессии для Versace, а лучшие кадры уже выложила в свой официальный Instagram и там точно есть на что посмотреть как женщинам, так и мужчинам.

На фотографиях Дженифер показала себя в максимально ярких нарядах, в ядовито-зеленом костюме, ярко-красном платье мини и в изящном черном платье, а также в относительно строгом костюме. Казалось бы, обычные фото, но в каждом луке у звезды максимально оголена грудь, глубокие вырезы только подчеркивают, что даже в своем уже далеко не юном возрасте Лопес сумела сохранить изящность фигуры. Поклонники певицы с восторгом восприняли ее презентацию в комментариях и просят не останавливаться и продолжать сниматься в таких же смелых образах.

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Дженифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для Versace
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