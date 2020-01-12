В России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру

Термином «глобальное потепление» уже никого не удивить. А что вы скажете, если выяснится, что в России этот процесс идет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру?

Такую информацию «Российской газете» озвучил сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. По его словам, дело в том, что наша страна находится в единственном поясе планеты Земля, в котором площадь суши значительно превосходит водную поверхность.

«Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — пояснил специалист.

Кстати, в Арктике потепление идет в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Вполне стоит ожидать, что в 2020-ом среднегодовая температура снова повысится. И крупные катаклизмы (наводнения и пожары), скорее всего, снова станут проблемой жителей России.