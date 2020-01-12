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80-летнюю Галину Польских экстренно госпитализировали

По данным СМИ, актрису доставили в одну из столичных клиник.

80-летнюю Галину Польских экстренно госпитализировали
Галина Польских. фото: globallookpress.com/

12 января в прессе появилась тревожная новость. По некоторым данным, народная артистка РСФСР Галина Польских была экстренно госпитализирована. 80-летней звезде советского и российского кино потребовалась помощь врачей. Телеграм-канал Mash пишет, что у актрисы возникли проблемы с давлением. Женщина была доставлена в больницу на карете скорой помощи.

Подробностей произошедшего пока нет. Напомним, что два года назад в СМИ также обсуждали слухи, что Галина Александровна попала в больницу якобы из-за сильных болей в области сердца. Но тогда артистка заверила, что дважды в год проходит плановую проверку в клинике: ей ставят капельницы и осматривают врачи. Не исключено, что и в этот раз Польских просто снова решила обследоваться.

Добавим, что звезду фильма «Я шагаю по Москве» поклонникам редко удается увидеть. Она почти не появляется на публике, не дает интервью и избегает светских раутов. Когда последний раз в Сети был опубликован свежий снимок артистки, то поклонники были поражены ее моложавым видом. Однако это было в 2018 году. К слову, у Польских есть старшая дочь Ирада, которая занимается режиссурой, и еще одна наследница Мария, подарившая артистке внука Филиппа.

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Галина Польскихгоспитализация звездыроссийские актрисысостояние здоровья
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80-летнюю Галину Польских экстренно госпитализировали
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