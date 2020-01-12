Джейсон Момоа прокатился на первом мотоцикле Harley-Davidson

Актер Джейсон Момоа времени зря не теряет. Помимо помощи пострадавшим животным во время безумных пожаров в Австралии, «аквамен» успевает найти время и для развлечений. В минувшую субботу, 11 января, он прокатился на одной из первых моделей всемирно известного мотоцикла Harley-Davidson, а видеозапись со своими искренними эмоциями выложил на своей официальной странице в Instagram.

Джейсон написал, что прокатиться на подобной модели ему удалось впервые, а также он пожелал отличных выходных всем своим подписчикам.

Напомним, Момоа любит удивлять своих фанатов. Недавно актер практически поцеловал сурового хищника — медведя. Артист зажал в губах печенье, сел на колени, и косолапый мишка съел угощение прямо из его рта. После этого мужчина засмеялся, вытирая рот.