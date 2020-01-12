НОВОСТИ

Маркл заставила принца Гарри просить для нее работу

Накануне стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей. Судя по всему, экс-актриса настолько устала от всей этой богемной суеты, что захотела вернуться к обычной работе.

Маркл заставила принца Гарри просить для нее работу
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Герцогиня Сассекская заставила своего супруга обратиться к главе компании Disney Бобу Айгеру. Она намерена озвучивать своим голосом героев мультфильмов.

Первый разговор мужчин на эту тему состоялся еще в июле прошлого года. Они встретились на ковровой дорожке во время премьеры мультфильма «Король Лев». Внук королевы Елизаветы II рассказал Бобу, что Меган занимается озвучкой фильмов. Эта новость поразила главу Disney.

«Вы выглядите удивленным. Она очень заинтересована в этой работе», — заявил принц Гарри.

Айгера это предложение, судя по всему, заинтересовало. Он отметил, что его корпорация будет рада сотрудничеству.

Собственно, глава Disney слово держал. Компания заключила контракт с Маркл. Она даже успела уже принять участие в озвучке. Заработанные деньги планирует перевести на счет благотворительной организации по сохранению дикой природы и защите животных «Слоны без границ», сообщает издание Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМаркл новостиМеган МарклМеган Маркл сегодня
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маркл заставила принца Гарри просить для нее работу
Интересно?
Поделись с друзьями: