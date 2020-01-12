Маркл заставила принца Гарри просить для нее работу

Накануне стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей. Судя по всему, экс-актриса настолько устала от всей этой богемной суеты, что захотела вернуться к обычной работе.

Герцогиня Сассекская заставила своего супруга обратиться к главе компании Disney Бобу Айгеру. Она намерена озвучивать своим голосом героев мультфильмов.

Первый разговор мужчин на эту тему состоялся еще в июле прошлого года. Они встретились на ковровой дорожке во время премьеры мультфильма «Король Лев». Внук королевы Елизаветы II рассказал Бобу, что Меган занимается озвучкой фильмов. Эта новость поразила главу Disney.

«Вы выглядите удивленным. Она очень заинтересована в этой работе», — заявил принц Гарри.

Айгера это предложение, судя по всему, заинтересовало. Он отметил, что его корпорация будет рада сотрудничеству.

Собственно, глава Disney слово держал. Компания заключила контракт с Маркл. Она даже успела уже принять участие в озвучке. Заработанные деньги планирует перевести на счет благотворительной организации по сохранению дикой природы и защите животных «Слоны без границ», сообщает издание Daily Mail.