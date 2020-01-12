Неурожай: эксперты предсказывают рост цен на черный хлеб в 2020 году

Эксперты предрекают подорожание черного хлеба в 2020 году. Причиной стали плохой урожай ржи в 2019-ом и ее низкие запасы в закромах родины. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство проводит цифры, что валовый сбор ржи в минувшем году составил 1,4 миллиона тонн, и это самый большой антирекорд с 1965 года. Как следствие, производители увеличили цену на данный товар на 43%.

Конечно, это не так страшно, в виду того, что у России есть импортная ржаная мука из Белоруссии и Прибалтики, однако цены на ржаной хлеб все равно могут подняться. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон допускает повышение в 2020 году на 6,5-7%. При этом на стоимость готового товара также влияют тарифы ЖКХ, арендные ставки, цены на горюче-смазочные материалы, транспортировку и упаковку.

Для сравнения, по данным Росстата, цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в 2017 и 2018 годах повысились на 3,1% и 5,4% соответственно, а в 2019-ом — на 5,8% (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм).

Сейчас, ржаная мука стоит дороже пшеничной. Поэтому, по мнению экспертов, покупатели просто переориентируются с черного на более дешевый белый хлеб, а затем рожь «сбавит обороты» подорожания.