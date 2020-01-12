НОВОСТИ

«Я — гей»: актер из сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

Дональд Джозеф Куоллс признался в своей нетрадиционной ориентации.

«Я — гей»: актер из сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут
Дональд Джозеф Куоллс. Фото: Cindy Robichaud/Geisler-Fotopres

Во время записи шоу Джима Джеффриса в США, актер Ди Джей Куоллс, также известный как Дональд Джозеф Куоллс, признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Чтобы подтвердить свои слова, он также выложил подробный пост в своем аккаунте в Twitter. Как сообщил мужчина, поводом для признания стала усталость. Он больше не хотел беспокоиться о том, что о нем подумают посторонние люди, ему надоело скрываться. Также теперь ему не придется беспокоиться по поводу того, как режиссеры отреагируют на его ориентацию.

«Я гей… Надоело беспокоиться о том, что это сделает с моей карьерой» — заявил актер.

Ди Джей Куоллс сыграл во множестве фильмов и сериалов, самые популярные проекты с его участием это детектив в сериале «Во все тяжкие», роль в ситкоме «Клиника», а также он снимался в сериале «Сверхъестественное», который скоро завершится.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Во все тяжкие"актер-гейДональд Джозеф Куоллскаминг-аут
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я — гей»: актер из сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут
Интересно?
Поделись с друзьями: