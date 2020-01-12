«Я — гей»: актер из сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

Во время записи шоу Джима Джеффриса в США, актер Ди Джей Куоллс, также известный как Дональд Джозеф Куоллс, признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Чтобы подтвердить свои слова, он также выложил подробный пост в своем аккаунте в Twitter. Как сообщил мужчина, поводом для признания стала усталость. Он больше не хотел беспокоиться о том, что о нем подумают посторонние люди, ему надоело скрываться. Также теперь ему не придется беспокоиться по поводу того, как режиссеры отреагируют на его ориентацию.

«Я гей… Надоело беспокоиться о том, что это сделает с моей карьерой» — заявил актер.

Ди Джей Куоллс сыграл во множестве фильмов и сериалов, самые популярные проекты с его участием это детектив в сериале «Во все тяжкие», роль в ситкоме «Клиника», а также он снимался в сериале «Сверхъестественное», который скоро завершится.