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«Дылда» получила награду «Лучший фильм на иностранном языке»

Работу режиссера Кантемира Балагова по достоинству оценили в США.

«Дылда» получила награду «Лучший фильм на иностранном языке»
Дылда. Фото: Pioner Cinema

В городе Палм-Спрингс, прошел кинофестиваль международной федерации кинопрессы. На мероприятии по достоинству оценили российскую картину «Дылда», режиссера Кантемира Балагова. Картина получила награду «Лучший фильм на иностранном языке». Как сообщает издание РИА Новости, создатель фильма сказал спасибо членам жюри за высокую оценку своего творения, а также заметил, что для него победа — большая честь. Также Кантемир заявил, что для него много значит поддержка зрителей даже за пределами России.

Стоит отметить, что картина «Дылда» также находится в шорт-листе кинопремии Оскар-2020 и также может выиграть в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», об этом будет известно в начале февраля.

Балагова можно назвать начинающим режиссеров, ведь «Дылда» это всего лишь второй фильм им созданный. По сюжету картины, женщины пытаются хоть как-то наладить свою жизнь в послевоенном Ленинграде, среди руин.

 

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кинофестивальпризСШАфильм "Дылда"
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«Дылда» получила награду «Лучший фильм на иностранном языке»
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