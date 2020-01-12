Реакция матери: Михалкова ушла в молчанку после известий о трагедии с Пунтус

Актриса Анна Михалкова отключила комментарии в Instagram ко всем своим последним постам. Дочь знаменитого режиссера и внучка человека, написавшего гимн России, таким образом отреагировала на известия о трагедии с моделью Ксенией Пунтус.

Напомним, девушку нашли возле дома Андрея Бакова, сына Михалковой, обнаженной и искалеченной. Первая версия, которая прозвучала в СМИ – модель выпала из окна в наркотическом опьянении, решив покончить с собой.

Однако сейчас источники, близкие к ее окружению, утверждают, что это неправда. Якобы звезда не принимала психотропных веществ и вовсе не собиралась прощаться с жизнью. В частности, так считает ее коллега Алеся Кафельникова. По ее данным, Ксения в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Очнувшись, девушка ничего не смогла вспомнить, кроме своего имени. Кафельникова склоняется к версии, что Пунтус избили и бросили умирать в кусты.

Как сообщил Telegram-канал Baza, в тот момент, когда на место происшествия прибыла полиция, сын Михалковой, являвшийся бойфрендом Ксении, спокойно спал. О произошедшем он якобы ничего не слышал.