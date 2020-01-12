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Режиссер «Венома» может экранизировать игру Uncharted

Уже шесть режиссеров отказались от этой работы, на очереди Рубен Фляйшер.

Режиссер «Венома» может экранизировать игру Uncharted
Рубен Фляйшер. Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Фанаты компьютерных развлечений все же могут дождаться экранизации легендарной игры Uncharted. Похоже, что режиссеры, приглашенные на работу над этим фильмом решили поставить своеобразный рекорд, уже шесть человек отказались от съемок, на очереди создатель фильма «Веном» — Рубен Фляйшер. Издание Variety сообщает, что мужчина стал главным кандидатом на роль режиссера Uncharted.

По информации источников, Sony Pictures рассматривает нескольких кандидатов, на всякий случай, но в первую очередь компания нацелилась именно на Фляйшера. Переговоры пока не проводились, но можно с уверенностью сказать, что они пройдут в ближайшее время. Шутка ли, недавно проект покинул Трэвис Найт, создатель фантастической картины «Бамблби», он был шестым по счету режиссером, который решил не заниматься экранизацией компьютерной игры.

Сюжет картины расскажет о приключениях молодого Натана Дрейка, искателя сокровищ, можно воспринимать его как Индиану Джонса. В фильме появится Марк Уолберг, а главную роль исполнит Том Холланд. Дата выхода, разумеется, пока под большим вопросом.

 

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режиссерРубен ФляйшерФильм "Веном"
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Режиссер «Венома» может экранизировать игру Uncharted
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