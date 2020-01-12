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«Всегда буду любить тебя»: Лорак надела обручальное кольцо

Бойфренд звезды публично признался ей в чувствах.

«Всегда буду любить тебя»: Лорак надела обручальное кольцо
Ани Лорак. Фото Global look press.

41-летняя Ани Лорак улетела в романтическое путешествие с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию. В личном блоге певица засветила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Очевидно, что звезда не скрывает своих отношений с молодым человеком и, даже напротив, подчеркивает их.

Продюсер, кстати, тоже. В stories своего Instagram он разместил видео со своей возлюбленной. В кадр попали исключительно ноги сладкой парочки. Тем не менее, Глеб указал, что на снимке именно Ани, и сделал вполне однозначную подпись: «Love». А затем последовал пост, еще более трогательный, чем stories. В нем молодой человек написал по-английски: «Я всегда буду любить тебя».

По нынешним временам это можно считать публичным заявлением о чувствах и отношениях. Тем более, что поступок продюсера был подкреплен фото Ани с кольцом.

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«Всегда буду любить тебя»: Лорак надела обручальное кольцо
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