«Конфликтность и агрессия»: Собчак понравился неоднозначный разбор ее личности

Светская львица нашла в Интернете описание своего психологического портрета и со многим согласилась.

Ксения Собчак обнаружила в Сети разбор своей личности. «Почти со всем согласна», — написала она в личном блоге. Но при этом заметила, что психологическую картину знаменитого человека создавать гораздо проще, чем простого.

Итак, Ксения Анатольевна, «почти» согласилась с тем, что у нее присутствует «конфликтность и вербальная агрессия», а также «склонность оказывать давление на окружающих». При этом она любит все планировать, обладает приверженностью в сложившимся взглядам, высокой уверенностью в себе и скоростью реакций.

Собчак впечатлительна и настойчива, главный ее мотиватор – материальные ресурсы. Она обладает низкой стрессоустойчивостью и непредусмотрительна. К сожалению, источник, откуда она взяла эти данные, звезда не указала.

А вы согласны с этим психологическим портретом Собчак?