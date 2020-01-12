НОВОСТИ

«Воткните папироску»: по просьбе Волчек на ее могилу носят сигареты

Режиссер много курила при жизни, не желая расставаться с вредной привычкой.

«Воткните папироску»: по просьбе Волчек на ее могилу носят сигареты
Галина Волчек. Фото Global look press.

26 декабря в возрасте 86 лет умерла Галина Волчек. Художественного руководителя «Современника» похоронили на Новодевичьем кладбище. Сюда, кроме цветов и венков, поклонники звезды несут сигареты.

Могила Галины Волчек. Фото
Могила Галины Волчек. Фото Владимира Булкина. КП.

Как пишет КП, Галина Беровна при жизни много курила, сигарета всегда была ее верным спутником. На двери ее рабочего кабинета даже висела табличка, что курить в театре можно, но только его художественному руководителю. «Когда умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда», — шутила в актерской среде Волчек.

Когда режиссер умерла, люди вспомнили эти слова и заботливо принесли на ее могилу сигареты и пепельницу. В настоящее время ее место захоронения все усыпано живыми цветами, припорошенными снегом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Современник"ВолчекВолчек новостиГалина Волчектеатр "Современник"Умерла Галина Волчек
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Воткните папироску»: по просьбе Волчек на ее могилу носят сигареты
Интересно?
Поделись с друзьями: