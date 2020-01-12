«Воткните папироску»: по просьбе Волчек на ее могилу носят сигареты

Режиссер много курила при жизни, не желая расставаться с вредной привычкой.

26 декабря в возрасте 86 лет умерла Галина Волчек. Художественного руководителя «Современника» похоронили на Новодевичьем кладбище. Сюда, кроме цветов и венков, поклонники звезды несут сигареты.

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Как пишет КП, Галина Беровна при жизни много курила, сигарета всегда была ее верным спутником. На двери ее рабочего кабинета даже висела табличка, что курить в театре можно, но только его художественному руководителю. «Когда умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда», — шутила в актерской среде Волчек.

Когда режиссер умерла, люди вспомнили эти слова и заботливо принесли на ее могилу сигареты и пепельницу. В настоящее время ее место захоронения все усыпано живыми цветами, припорошенными снегом.