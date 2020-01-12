«Нерадостная история»: Пелагея впервые прокомментировала развод с Телегиным

В канун Нового года певица Пелагея рассталась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. О причинах развода звезды не сообщили, однако, по слухам, виновата в этом светская львица Мария Гончар, сообщил телеканал Ю в программе «PROновости».

«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы – это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Я надеюсь, что все пройдет максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились. Слова мы оба умеем держать. Самое главное, что у нас есть – это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно», — рассказала Пелагея.

Дочь, по данным канала, останется после расторжения брака с мамой. В настоящее время певица готовится к гастрольному туру по России.