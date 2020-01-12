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«Сейчас начнется чмок-чмок»: бойфренд Бузовой прилетел за ней в Таиланд

Дава не может оставить возлюбленную ни на минуту.

«Сейчас начнется чмок-чмок»: бойфренд Бузовой прилетел за ней в Таиланд
Дава и Бузова. Фото https://www.instagram.com/dava_m/

Не прошло и недели после отдыха Ольги Бузовой в Альпах, как она вновь расправила крылышки и улетела загорать в Таиланд. В Куршевеле звезда наслаждалась горным воздухом вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном.

Влюбленные ни на минуту не расставались друг с другом, заполняя Сеть бесконечными кадрами, подтверждающими их теплые отношения. Поэтому, когда звезда «Дома-2» стала публиковать в своем блоге кадры из Таиланда без Давы, поклонники не на шутку обеспокоились. Не расстались ли влюбленные?

Как оказалось, повода для паники нет. Буквально через день к Ольге примчал ее возлюбленный. Молодые люди встретились так, будто не виделись несколько месяцев – бросились навстречу друг другу и стали целоваться.

«Приехал мой ням-ням», — написала в личном блоге Ольга Бузова.

«Сейчас начнется чмок-чмок бесконечный», — отметился на своей странице в Instagram Давид Манукян.

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«Сейчас начнется чмок-чмок»: бойфренд Бузовой прилетел за ней в Таиланд
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