«Сейчас начнется чмок-чмок»: бойфренд Бузовой прилетел за ней в Таиланд

Дава не может оставить возлюбленную ни на минуту.

Не прошло и недели после отдыха Ольги Бузовой в Альпах, как она вновь расправила крылышки и улетела загорать в Таиланд. В Куршевеле звезда наслаждалась горным воздухом вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном.

больше по теме Бузова поздравила Даву с 10 миллионами подписчиков страстными поцелуями Аудитория блогера и молодого человека Ольги растет как на дрожжах.

Влюбленные ни на минуту не расставались друг с другом, заполняя Сеть бесконечными кадрами, подтверждающими их теплые отношения. Поэтому, когда звезда «Дома-2» стала публиковать в своем блоге кадры из Таиланда без Давы, поклонники не на шутку обеспокоились. Не расстались ли влюбленные?

Как оказалось, повода для паники нет. Буквально через день к Ольге примчал ее возлюбленный. Молодые люди встретились так, будто не виделись несколько месяцев – бросились навстречу друг другу и стали целоваться.