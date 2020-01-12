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«Не верьте, что пишут»: друзья выпавшей из окна модели озвучили свою версию трагедии

Ксению Пунтус нашли перед домом внука Михалкова в тяжелом состоянии.

«Не верьте, что пишут»: друзья выпавшей из окна модели озвучили свою версию трагедии
Ксения Пунтус. Фото https://www.instagram.com/k_ksusha/

11 января 21-летнюю модель и актрису Ксению Пунтус нашли возле многоэтажки в тяжелом состоянии. По данным ряда Telegram-каналов, включая «НеМалахов» и Baza, девушка выпала из окна внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, с которым у нее были любовные отношения. Якобы, перед тем, как случилась трагедия, модель посетила с ним один из баров. А в своем блоге ранее писала о нежелании жить, рассуждая о тяжелом душевном состоянии.

Ее коллега Леся Кафельникова в своем Instagram подтвердила, что инцидент действительно произошел, однако какие события предшествовали трагедии Ксения не помнит. По предварительным данным Telegram-каналов, в настоящее время девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Друзья Пунтус категорически отвергли версию, которая прозвучала в ряде СМИ и пабликов о суициде.

«Ксюша адекватный человек и очень любит жизнь, мы до сих пор в шоке от случившегося. Не верьте тому, что о ней пишут, все было совсем не так – у близких другая информация», — рассказала КП близкая приятельница модели.

По ее словам, доктора никого не подпускают к девушке и не дают никаких прогнозов относительно ее состояния. Прежде чем ее нашли, Ксения обнаженной и изуродованной долго лежала в кустах. Якобы на ее теле обнаружили многочисленные переломы и следы тяжелых побоев. По версии подруги, Пунтус или пытались скрыть в кустах, или просто выбросили туда погибать. От смерти девушку спас дворник, который обнаружил ее, убирая двор.

Как пишет КП, старший сын Анны Михалковой после трагедии закрыл свои аккаунты в социальных сетях и перестал брать трубку телефона.

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«Не верьте, что пишут»: друзья выпавшей из окна модели озвучили свою версию трагедии
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