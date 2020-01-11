«Они друг друга любят!»: Погребняк заявила о свадьбе Бузовой и Манукяна

У певицы не так уж много подруг, но каждая приходится ей очень близким человеком. Одной из них является супруга известного футболиста Мария Погребняк.

Жена спортсмена называет исполнительницу Ольгу Бузову лучшей подругой. Девушка утверждает, что они всегда на связи. По мнению Марии, Ольга — очень светлый и добрый человек. И, на удивление, артистку обошла стороной звездная болезнь, что является ее еще одним большим плюсом.

Именно поэтому Погребняк уверена, что артистка, как никто другой, достойна быть счастливой. Поэтому возлюбленная Погребняка счастлива, что в жизни Бузовой появился Манукян. По словам подруги Ольги, Давид достоин стать супругом певицы.

«Они так хорошо смотрятся, видно, как сильно они друг друга любят», — заявила жена футболиста.

Мария от всей души пожелала влюбленным счастья. В конце она добавила, что рассчитывает погулять на их свадьбе.

Отметим, сейчас поющая ведущая отдыхает в Таиланде, откуда щедро делится всевозможными снимками. Артистка находится там уже несколько дней, но ее возлюбленный приехал к ней только сегодня.