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«Сделаю и поставлю памятник Лужкову»: известный художник дал обещание

Прошел месяц со дня смерти экс-мэра Москвы, но многие до сих пор не могут смириться с утратой. К числу скорбящих относится народный художник России Зураб Церетели.

«Сделаю и поставлю памятник Лужкову»: известный художник дал обещание
Юрий Лужков. Фото: Global Look Press

Президент Российской академии художеств тепло отзывается о Юрии Лужкове. По его словам, он был хорошим человеком, хорошим мэром, хорошим другом.

Церетели признался, что является верующим человеком, поэтому не любит говорить заранее. Он знает не по наслышке — если еще не сделал, но уже рассказал, то в итоге ничего не получится.

«Могу сказать одно: я сделаю и поставлю памятник Лужкову», — заверил Зураб.

Пока неизвестно, когда это случится, где будет стоять скульптура и как именно она будет выглядеть. Тем не менее, у народного художника уже есть несколько идей для реализации своей задумки.

Как оказалось, Церетели создал несколько необычных амплуа Юрия Михайловича, еще когда тот был жив. «Я сознательно не называл их памятниками, они не были созданы по соответствующим законам жанра. На одном он в образе дворника — приводит в порядок город, а на другом — мэр-спортсмен», — поделился скульптор.

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«Сделаю и поставлю памятник Лужкову»: известный художник дал обещание
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