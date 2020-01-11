Друзья сбежавшей от трудностей Маркл опорочили ее достоинство

Известие о том, что герцог и гецогиня Сассекские отказались от королевских обязанностей, повергло всех в шок. Всех, кроме друзей супруги внука Елизаветы II.

По словам друзей Меган Маркл, они абсолютно не удивлены ее поступком. Более того, для них такое поведение было даже ожидаемо.

«Она всегда убегает, когда начинаются трудности», — приводит слова подруги Меган издание Daily Mail.

Также инсайдер добавила, что последние несколько лет герцогиня Сассекская придерживается позиции бывшего супруга — режиссера Тревора Энгельсона. Тот, в свою очередь, говорил, что если ты не готов потратить на какое-то дело ближайшие пять лет своей жизни, то нет необходимости уделять ему даже пять минут.

Возможно, именно эта фраза и подтолкнула Меган принять решение об отказе от королевских обязанностей. А ее супруг, принц Гарри, поддержал ее в этом, просто потому что пошел на поводу у любимой женщины. Тем временем подруга Маркл не сомневается, что та теперь по-настоящему счастлива.