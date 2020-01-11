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Друзья сбежавшей от трудностей Маркл опорочили ее достоинство

Известие о том, что герцог и гецогиня Сассекские отказались от королевских обязанностей, повергло всех в шок. Всех, кроме друзей супруги внука Елизаветы II.

Друзья сбежавшей от трудностей Маркл опорочили ее достоинство
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

По словам друзей Меган Маркл, они абсолютно не удивлены ее поступком. Более того, для них такое поведение было даже ожидаемо.

«Она всегда убегает, когда начинаются трудности», — приводит слова подруги Меган издание Daily Mail. 

Также инсайдер добавила, что последние несколько лет герцогиня Сассекская придерживается позиции бывшего супруга — режиссера Тревора Энгельсона. Тот, в свою очередь, говорил, что если ты не готов потратить на какое-то дело ближайшие пять лет своей жизни, то нет необходимости уделять ему даже пять минут.

Возможно, именно эта фраза и подтолкнула Меган принять решение об отказе от королевских обязанностей. А ее супруг, принц Гарри, поддержал ее в этом, просто потому что пошел на поводу у любимой женщины. Тем временем подруга Маркл не сомневается, что та теперь по-настоящему счастлива.

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Британская королевская семьяМаркл новостиМеган МарклМеган Маркл и принц Гарри
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Друзья сбежавшей от трудностей Маркл опорочили ее достоинство
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