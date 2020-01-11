«Объективно Регина сейчас не готова»: Топалов не торопит жену со вторым декретом

При этом певец признался, что хотел бы завести еще одного малыша.

Влад Топалов не скрывает: он видит себя многодетным отцом. Певец рассчитывает на то, что возлюбленная подарит ему троих или четверых детей. Сейчас супруги воспитывают годовалого сына Майкла. Несмотря на то, что Регина Тодоренко стала мамой в декабре 2018 года, она с мужем уже обсуждала второй декрет. Пока Топалов настаивает на том, что его избраннице нужно поберечь силы и восстановиться. По мнению певца, за этот год Регина «сильно измоталась».

«Не готова сейчас объективно Регина. Надо немного отдохнуть. Я жду, пока она мне даст отмашку. Мне уже 35 лет, я не вижу особого смысла тянуть», — отметил Топалов в интервью «ОК!».

По словам музыканта, в ближайшее время они с Региной купят квартиру побольше. Супруги обзавелись помощницей по хозяйству, а у Майкла появилась своя няня. Заботиться о малыше паре помогают бабушки и дедушки. По этой причине Влад не переживает из-за постоянной занятости, участия в съемках и самореализации в профессиональном плане. В ответ на замечание Топалова его избранница подметила, что их жизнь в последнее время стала напоминать конвейер.

«Мне кажется, чем больше детей, тем жизнь богаче, тем мы богаче», — добавила телеведущая.

Супруга музыканта старается всюду появляться с Майклом. По словам Регины, она не исключает того, что будет брать с собой на съемки и второго ребенка. Для этого ей придется установить в гримерной еще одну кроватку и стульчик для кормления, не без иронии подметила возлюбленная Топалова.