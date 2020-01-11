65-летняя Успенская в бархатном костюме пришла на урок фламенко

Исполнительница городских романсов и русского шансона призналась, что в ее окружении всегда было много молодежи.

65-летняя Любовь Успенская не скрывает: она, как и прежде, полна энергии и позитивного заряда. По мнению исполнительницы городских романсов, благодаря этому в ее ближайшем окружении всегда было много молодежи. Певица тесно общается с Кети Топурией, Натальей Чистяковой-Ионовой и Славой. В интервью программе «Ты не поверишь!» артистка подметила, что многие из ее подруг постоянно спрашивают о том, как ей удается вести активный образ жизни — гастролировать, посещать различные светские мероприятия и концерты, давать интервью. Сама Любовь Залмановна уверена, что близкие подпитываются ее неиссякаемой энергией.

По словам Успенской, на этот раз она увлеклась фламенко. На танцевальный урок исполнительница шансона пришла в алом бархатном костюме с золотой вышивкой. Певица отдала предпочтение мини-шортам и приталенному жакету. Образ артистки дополнили черные капроновые колготы и высокие красные сапоги.

«Беру уроки фламенко!! Хочу себя и в этом направлении попробовать… Кто знает, может, я еще и танцор хороший», — добавила Успенская.

Любовь Залмановна не скрывает, что уже давно отказалась от алкогольных напитков. О воздержании говорил и Валерий Леонтьев. Певец настаивает на том, что на протяжении года он не позволял себе пригубить даже бокал шампанского, оставаясь верным данному ранее слову.