«Любуюсь и восхищаюсь»: 65-летний Крутой оценил кадр Высоцкой с мужем

65-летний Игорь Крутой не оставил без внимания свежий снимок Юлии Высоцкой, на котором она запечатлена в компании мужа. Ни для кого не секрет, что Андрей Сергеевич старше своей избранницы на тридцать шесть лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала супругам построить гармоничные отношения. В этом союзе у режиссера появилось двое детей: дочь Мария и сын Петр. В одном из интервью возлюбленная Кончаловского призналась, что муж оказал особое влияние в становлении ее характера, стиля и вкуса. По словам Юлии, супруг до сих пор дает ей советы относительно платьев и других нарядов. если Высоцкая не знает, в чем появиться на красной дорожке, она спрашивает мнение Кончаловского.

Иногда режиссер просит жену сменить образ, если считает, что она может нарушить дресс-код. Юлия заверила, что чаще всего ей удается не допускать модных промахов.

«Любуюсь и восхищаюсь вами!!» — отметил Крутой, по достоинству оценив свежий снимок Высоцкой с мужем.

В кадре телеведущая предстала в белых мини-шортах и удлиненной полосатой тунике. Поверх своего одеяния актриса накинула классический жакет. Свой образ Юлия дополнила кроссовками. Супруга Кончаловского вместе с режиссером занимаются скандинавской ходьбой, не прерывая своих тренировок даже в отпуске.