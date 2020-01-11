Меган Маркл и принцу Гарри грозит развод

Герцогиня Сассекская - одна из самых обсуждаемых персон в Британии. Внимательные граждане заметили одну странную закономерность - все, за что берется жена внука Елизаветы II, заканчивается через два года.

Меган Маркл упрекают в непостоянстве. И тому есть огромное количество доказательств.

Так, например, первый брак жены принца Гарри с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном просуществовал с 2011 по 2013 год. Спустя год бывшая актриса вновь закрутила роман. Ее избранником стал шеф-повар Канады Кори Витьелло. Их союз прекратил существование тоже ровно спустя два года.

Такая же ситуация обстоит и с дружбой в жизни Маркл. В 2015 году Джина Нелторп-Коун стала агентом артистки и одновременно ее близкой подругой. В 2017 году Меган вычеркнула девушку из своей жизни. Абсолютно аналогичная ситуация произошла с британской моделью Лиззи Канди.

Кейт Миддлтон тоже стала временным увлечением герцогини Сассекской. С 2017 по 2019 год Маркл восхищалась супругой принца Уильяма, а потом их отношения резко ухудшились.

Вполне вероятно, что следующим, с кем распрощается Меган, станет ее супруг. 19 мая будет ровно два года со дня их свадьбы. Тем не менее, подданные надеются, что этого не произойдет.