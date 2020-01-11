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«Горячо внутри»: полуобнаженная Чехова рассказала о мужчине мечты

Несмотря на свою привлекательность, актриса давно одинока. По крайней мере, в Сети нельзя найти ничего, что говорило бы о наличии мужчины в ее жизни.

«Горячо внутри»: полуобнаженная Чехова рассказала о мужчине мечты
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Тем не менее, телеведущая Анфиса Чехова, как и все, мечтает о счастливых отношениях. Вот только понравиться ей сложно. Светской львице нравится определенный тип мужчин. Такие, в которых сочетается несочетаемое — сдержанность и страсть одновременно.

«Меня всегда привлекало то, что холодно снаружи и горячо внутри. Термальные воды зимой, сдержанные, но страстные, мужчины, уютные шале с камином, мороженое с горячим шоколадом внутри», — призналась знаменитость.

Анфиса рассказала об этом на своей странице в социальной сети Instagram. В подтверждение своих слов она опубликовала серию снимков из горячего бассейна под открытым небом, на фоне которого виднеются заснеженные горы. Он находится на территории одного из лучших спа-отелей французского города Шамони-Мон-Блан.

На кадрах Чехова позирует в одном лишь слитном купальнике черного цвета и солнцезащитных очках. Ее волосы собраны в тугой пучок на затылке. Анфиса широко улыбается, демонстрируя свои белоснежные зубы.

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«Горячо внутри»: полуобнаженная Чехова рассказала о мужчине мечты
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